(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Non aspiro che il nostro Paese ragioni in termini di secoli, sarebbe ampiamente sufficiente e sarei pienamente soddisfatto se ragionasse in termini di decenni. Con la capacità di essere pronti per affrontare il futuro e per progettarlo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo Iulm a Milano.