Venezuela: Guaidò arrivato in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, è arrivato durante la notte scorsa a Brasilia, dove oggi incontrerà il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Guaidò ha raggiunto la capitale brasiliana dalla Colombia intorno all'1.40 de mattino (le 5.40 in Italia) a bordo di un aereo dell'Aeronautica militare colombiana. Fonti ufficiali citate dai media locali hanno indicato che il leader dell'opposizione venezuelana - riconosciuto dal governo brasiliano come il legittimo capo di Stato a Caracas - avrà una "riunione privata" con Bolsonaro alle 14 (le 19 in Italia).