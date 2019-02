Candidati Pd, scontro su giustizia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La giustizia italiana é malata, l'ho pensato per certe cose capitate a Berlusconi, a Mastella, perfino per certe intercettazioni della Raggi. Colpisce nomi illustri e se ne parla, ma tanta gente subisce ingiustizie. Va riformata a prescindere di chi é colpito". Così Roberto Giachetti al confronto tra i candidati alla segreteria Pd su Sky Tg 24. "Rispetto per i magistrati", ribatte Maurizio Martina. E Nicola Zingaretti: "Non credo alla giustizia a orologeria".