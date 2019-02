(ANSA) - DAKAR, 28 FEB - Il presidente uscente senegalese Macky Sall è stato rieletto per un secondo mandato con il 58,27 per cento dei voti nelle elezioni di domenica scorsa. Lo ha annunciato la Commissione elettorale confermando le anticipazioni del premier Mohammed Boun Abdallah Dionne. Non è ancora chiaro se i candidati dell'opposizione accetteranno i risultati che attribuiscono provvisoriamente a Idrissa Seck il 20,50 per cento e a Ousmane Sonko il 15.67.