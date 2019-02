Carnevale: Decaro 'Gran cornuto' 2019

(ANSA) - PUTIGNANO (BARI), 28 FEB - Il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto questa mattina l'onorificenza di "Gran Cornuto" che tradizionalmente viene assegnata dall'Accademia delle Corna il giovedì grasso nell'ambito dei festeggiamenti del carnevale di Putignano. L'appuntamento è stato all'alba con l'ammasso e il richiamo dei cornuti che, in corteo, si sono recati dal Gran Cornuto 2019. Decaro succede ad Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia nominato Gran Cornuto nel 2018. "A Bari dire che sei un cornuto vuol dire che sei una persona intelligente, una persona astuta", ha commentato a caldo Decaro. Gli accademici gli hanno conferito l'onorificenza "per le sue impareggiabili doti umane e di infinita disponibilità verso le più veraci tradizioni locali, contribuendo a rafforzare la satira popolare da sempre sale di una politica praticata in maniera impareggiabile nell'arte del governo".