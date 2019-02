No mobili dopo anticipi, decina denunce

(ANSA) - PORDENONE, 28 FEB - La Guardia di Finanza di Pordenone, su disposizione della Procura della Repubblica, ha perquisito un'azienda, che opera nel settore dell'arredamento, con sedi a Brugnera (Pordenone) e Trieste, in seguito a diverse denunce sporte da clienti che dopo aver pagato i mobili non hanno mai ricevuto la merce. Secondo quanto si è appreso, sarebbero decine i casi segnalati alla Federconsumatori nelle ultime settimane soprattutto in Friuli Venezia Giulia: con danno per i clienti truffati mediamente di 5-7 mila euro, ma alcune persone hanno subito truffe ben superiori, fino a 20 mila euro. L'inchiesta mirerebbe anche a chiarire il ruolo nell'azienda di un personaggio televisivo emergente a livello nazionale.