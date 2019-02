Trump, Kim ignorava sorte Warmbier

(ANSA) - PECHINO, 28 FEB - Il presidente Usa Donald Trump ha espresso rammarico per la fine dello studente Usa di 22 anni Otto Warmbier, detenuto in Corea del Nord per 17 mesi e morto pochi giorni dopo essere stato trasportato in coma negli Usa nel 2017, parlando del caso anche col leader Kim Jong-un. "Non credo che avrebbe permesso che una cosa del genere potesse accadere", ha detto il tycoon nella conferenza stampa post summit di Hanoi, chiusosi oggi in anticipo senza un accordo, riferendosi al leader nordcoreano. "Quelle carceri sono brutali, posti brutali e pessime cose accadono", ha aggiunto, precisando "di non credere che lui sapesse, si è sentito in colpa, si è sentito molto in colpa". Se da un lato Kim "conosceva molto bene" il caso Warmbier, dall'altro "seppe della vicenda soltanto in seguito". "Alcune cose molto gravi capitarono a Otto. Kim mi ha detto che non ne era a conoscenza e io devo prenderlo in parola". I genitori dello studente hanno accusato il Nord di aver torturato il figlio causandone la morte.