(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 FEB - Jair Bolsonaro compirà una visita in Israele fra il 31 marzo e il 3 aprile. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri israeliano. Il presidente del Brasile restituirà così la visita compiuta dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, in occasione dell'insediamento di Bolsonaro alla fine dell'anno scorso. Con l'elezione di Bolsonaro i rapporti fra i due Paesi si sono stretti e, secondo i media locali, non è casuale che Bolsonaro arrivi adesso a Gerusalemme, a pochi giorni dalle elezioni israeliane in cui è fra l'altro in gioco il futuro politico di Netanyahu.