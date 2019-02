Europee: fake news, italiani preoccupati

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - La grande maggioranza degli italiani (80%) è preoccupata per la minaccia che incombe sulle elezioni Ue a causa di fake news e disinformazione, e vorrebbe una maggiore collaborazione tra le piattaforme social come Facebook e Twitter e i fact-checker. È quanto emerge da un sondaggio condotto da YouGov e commissionato dall'organizzazione non governativa Avaaz. Dall'indagine, condotta su 1.010 italiani e realizzata tra il 12 e il 14 febbraio, emerge che secondo il 92% degli intervistati le grandi piattaforme come Facebook dovrebbero collaborare con fact-checker indipendenti, per inviare rettifiche verificate a quanti sono stati esposti alle fake news. L'80% si dice preoccupato per la minaccia che le fake news rappresentano per le elezioni europee di maggio, mentre il 92% ritiene che le piattaforme social dovrebbero essere regolamentate per tutelare la società dalla manipolazione, dalle fake news e da un uso illecito dei dati.