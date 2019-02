Crimi, legge quadro norme post sisma

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Una "legge quadro che possa avere all'interno le regole che devono essere messe in campo ogni qualvolta succede un evento sismico". Del "progetto" da portare avanti "non nell'immediato ma nell'anno" ha parlato ad Ancona il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle aree sismiche Vito Crimi. Nella normativa, ha spiegato, dovrebbero essere "classificati gli eventi sismici per loro natura" in modo tale che da questa classificazione "conseguano tutte le attività: di ricostruzione prime case, seconde case, percentuali di contribuzione, chi sono i soggetti attuatori, se deve esserci una contabilità speciale o non è necessaria ecc. Tutto misurato con l'entità dei danni". Insomma l'obiettivo è "che ci sia un codice: in modo che, dal giorno dopo, tutti: imprese, cittadini professionisti, istituzioni, sappiano quali sono le norme che saranno applicate su quella ricostruzione".