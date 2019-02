Usa: classifica felicità, Ny 37/o posto

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - New York la città dei sogni? Forse ma non certo per soddisfazione a livello di felicità. Secondo l'ultima rivelazione della Gallup, la Grande Mela è infatti al 37/o posto, in pratica in fondo alla classifica, peggio ci sono solo la Virginia Occidentale e il Kentucky. La Grande Mela stressa, è sporca, sovrappopolata, piena di senzatetto per non parlare di topi. "Torno a casa affamato e non riesco a dormire perche' i miei vicini hanno su la musica tutta la notte" - ha detto uno degli intervistati. "La città è cara - gli fa eco un altro - sporca e tutti vanno avanti con lo Xanax (ansiolitico, ndr)". Il regno della felicità sono invece le Hawaii, al primo posto nella classifica e al top per la settima volta da quando Gallup ha iniziato a fare rilevazioni sul benessere e la felicità.