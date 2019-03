Polizia, latitanti arrestati a Tenerife

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - A Tenerife (Spagna), la Polizia spagnola, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con la Squadra Mobile di Sassari, ha eseguito quattro mandati di arresto europeo nei confronti di altrettanti cittadini italiani latitanti, dimoranti a Tenerife ormai da diversi anni. I dettagli dell'operazione - informa un comunicato della Polizia - saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in Procura a Tempio.