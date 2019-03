Studenti in corteo ad Amburgo, c'è Greta

(ANSA) - BERLINO, 1 MAR - L'organizzazione giovanile 'Fridays for Future' sfilerà questa mattina per le vie di Amburgo con l'obiettivo di portare l'attenzione sui temi dell'ambiente e del cambiamento climatico. Alla manifestazione degli studenti sarà presente anche Greta Thunberg, la giovane attivista svedese di 16 anni da cui è partito il movimento. Greta terrà un discorso in chiusura del corteo. "Quello che sta succedendo in Germania mi da molta speranza" ha detto la giovane attivista svedese.