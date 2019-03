Danneggiata sede Lega nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Una sede della Lega è stata vandalizzata da ignoti durante la scorsa notte, nel Varesotto. Lo ha reso noto l'on. Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda. "Ci risiamo. Un'altra aggressione ad una sede della Lega in Lombardia - afferma Grimoldi - Stavolta è stata devastata la nostra sezione di Fagnano Olona, con la porta scardinata, scritte spray sui muri e il solito triste repertorio vandalico che ormai conosciamo bene". Il danneggiamento vandalico della sede della Lega a Fagnano Olona ha riacceso le preoccupazioni dei vertici leghisti. "Purtroppo si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio contro una nostra sezione - ha detto Grimoldi - È da inizio estate che in Lombardia si ripetono attentati contro le nostre sedi, a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza o a Milano dove lo scorso 22 gennaio è stata incendiata la saracinesca della sede in via Carcano. Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto".