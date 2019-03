Nel cielo di marzo il corteo di pianeti all'alba e l'Equinozio

Un corteo di pianeti nel cielo del mattino saluta l’inizio del mese di marzo, caratterizzato dall’appuntamento fisso con l’Equinozio di primavera, che segna la fine della stagione invernale. «Il 2 marzo una sottile falce di Luna calante si interpone tra Venere e Saturno sull'orizzonte a Sud-Est, e il corteo di astri che precede l’alba è completato da Giove», spiega l’Unione Astrofili Italiani (Uai).

A marzo, con l’ingresso della primavera, la durata del giorno torna a essere superiore a quella della notte. «Aumenta di 1 ora e 22 minuti dall’inizio del mese», spiega l’Uai. L’Equinozio di primavera cade il 20 marzo, alle 22:58, ora italiana», aggiunge.

Marzo è, inoltre, il mese tradizionalmente adatto per la Maratona Messier, «il più classico e atteso appuntamento per gli astrofili amanti del cielo profondo, che la notte tra il 9 e il 10 marzo - rileva l’Uai - possono sfidarsi in una maratona per osservare il maggior numero possibile dei 110 oggetti del catalogo Messier. Una sfida osservativa di una sola notte, a caccia di nebulose, ammassi stellari e galassie», spiega l’Uai.

Per quanto riguarda i pianeti, invece, la situazione è quasi invariata rispetto a febbraio. «La sera rimane solitario Marte, mentre il pianeta più luminoso, Venere, dopo avere dominato per molti mesi il cielo del mattino - chiarisce l’Uai - riduce sensibilmente la propria osservabilità, sorgendo appena un’ora prima del Sole». Infine, la Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che prima dell’alba dell’ultimo giorno di febbraio è sfrecciata nel cielo di Roma, sopra Castel Sant'Angelo, «per alcune settimane è ancora visibile solo intorno alle 4 o alle 5 del mattino. Ma dal 20 marzo - conclude l’Uai - torna in un comodo orario serale, con diversi passaggi luminosi».