A fuoco auto consigliere sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 1 MAR - Ancora un attentato ai danni di un amministratore pubblico in Sardegna. Nel mirino è finito Tomaso Angioni, 63 anni, consigliere al Comune di Uta e candidato alle elezioni regionali del 24 febbraio scorso. Qualcuno, poco prima delle 3, ha raggiunto l'abitazione del consigliere in località Su Coddu e su Mattoni e ha cosparso di benzina la Audi Q5 parcheggiata nel vialetto d'ingresso dell'abitazione, poi è fuggito. Le fiamme hanno avvolto l'auto, chi era in casa si è accorto dell'incendio e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel giro di un'ora il rogo è stato spento e sono iniziati gli accertamenti. Vicino alla vettura sono state trovate tracce di benzina. I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno avviato le indagini. Al momento non è stata scartata alcuna ipotesi. Angioni, oltre alla sua attività politica, è un noto commercialista.