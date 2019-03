Link, custode UniBa blocca studente nero

(ANSA) - BARI, 1 MAR - "Ad uno studente" del Politecnico di Bari "è stato chiesto di esibire i documenti per entrare" nel Palazzo ex Poste, dove ci sono aule studio e uffici dell'UniBa, "solo perché è nero". Lo denuncia l'associazione studentesca Link Bari sottolineando che "in uno spazio attraversato da centinaia di studenti ogni giorno questo episodio è gravissimo ed ha un solo nome: razzismo". "Erano presenti diversi studenti quando il fatto è accaduto - spiega all'ANSA Alessandro Di Gregorio, senatore accademico di Link Bari - e in tanti sono insorti quando il custode ha chiesto allo studente di esibire i documenti: sono stati chiamati anche i carabinieri". "In quel palazzo - prosegue - ogni giorno entrano tantissime persone e a nessuno viene chiesto di identificarsi. C'è un clima diffuso di razzismo".