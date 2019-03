Sale 29 morti bilancio autobomba Somalia

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Sale ad almeno 29 morti e 80 feriti, soprattutto civili, il bilancio dell'attacco degli Shabaab iniziato ieri nel cuore di Mogadiscio, prima con un'autobomba poi con una vera e propria battaglia a colpi di armi automatiche e granate contro le forze di sicurezza. Lo riferisce la polizia citata dal Washington Post. Gli estremisti somali sono asserragliati in una abitazione privata nei pressi del Maka al-Mukarama hotel, che sorge in una delle più affollate e protette zone della capitale, teatro già in passato degli attacchi degli Shabaab.