Fidanzati uccisi:attesa sentenza appello

(ANSA) - TRIESTE, 1 MAR - Ultima udienza oggi a Trieste per il processo d'appello a carico di Giosuè Ruotolo, 29 anni, ex militare, condannato all'ergastolo in primo grado per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Trifone Ragone e Teresa Costanza, la sera del 17 marzo 2015 a Pordenone. Al termine dell'udienza la Corte d'assise d'Appello, presieduta da Igor Maria Rifiorati, si è ritirata in camera di consiglio per la decisione. Durante la mattinata ha preso la parola, per le repliche, uno degli avvocati della difesa, Giuseppe Esposito, che al termine di un intervento durato circa tre ore ha chiesto l'assoluzione per Ruotolo per non aver commesso il fatto e ha depositato alla Corte una memoria di riepilogo. Nelle precedenti udienze l'accusa aveva invece chiesto la conferma della sentenza di primo grado per l'ex militare. Prima che la Corte si ritirasse Ruotolo, con dichiarazioni spontanee, ha affermato che "di mio in questo processo non c'è nulla, come confermato anche dai Ris di Parma".(ANSA).