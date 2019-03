Trump, indagare sul fronte dem

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - "E' tempo di fermare questa caccia alle streghe corrotta e condotta illegalmente. E' tempo di iniziare a guardare dall'altra parte dove sono stati commessi crimini veri. Si è abusato troppo a lungo dei repubblicani. Deve finire subito!": lo twitta Donald Trump attaccando i dem per aver usato la testimonianza del suo ex avvocato Michael Cohen dopo che il Russiagate, a suo avviso, non ha portato a nulla.