Pd: appello Chiamparino, andate a votare

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "E' importante che alle Primarie ci sia una partecipazione forte e convinta, così si renderà più forte il segretario, chiunque esso sia, e più forte il Partito Democratico". E' l'appello su facebook di Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte e candidato per il secondo mandato. "In Italia e in Piemonte, dove il 26 maggio c'è il voto delle Regionali - ha aggiunto Chiamparino - ci sarà bisogno di una coalizione di centrosinistra e civica il più ampia possibile, con il Partito Democratico che sia uno dei pilastri fondamentali".