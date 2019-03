Pd: Martina,se vinco segreteria unitaria

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Se vinco le primarie faccio una segreteria unitaria con dentro anche esponenti giovani, amministratori locali del Pd di valore che ci sono, come il presidente del Municipio della Valpolcevera (a Genova, ndr), 30 anni o poco più, Federico Romeo, che ha gestito un'emergenza importante come quella del Ponte Morandi. O la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, premiata come sindaco modello a livello internazionale". Lo ha detto Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, al videoforum di Repubblica.it.