(ANSA) - PRATO, 1 MAR - La Polstrada ha scoperto a Prato una officina e deposito di auto tutte immatricolate e gravate da fermi fiscali, disposti da tempo a garanzia di debiti fiscali verso lo Stato. Sequestrata l'area e denunciato il titolare a cui ora la Polstrada sta notificando 233 verbali da 500 euro ciascuno per ogni veicolo che si era intestato per finta. Dovrà pagare anche il bollo auto per tutti i veicoli. Avviata la procedura per la confisca. La scoperta è stata fatta quando gli agenti hanno fermato un 54enne che aveva una rivendita di veicoli usati però registrata come impresa di commercio elettronico. Evadendo così il fisco effettuava attività di esportazione e di riparazione. Si era intestato fittiziamente 233 veicoli su cui ci sono tributi per un valore complessivo di 1,5 mln euro. Parte dei mezzi erano stati già venduti in Serbia, Polonia e Romania, senza radiarli alla Motorizzazione. Altre auto erano noleggiate a stranieri con cui erano state contratte polizze assicurative a insaputa dell'Erario.