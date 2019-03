Guaidò ringrazia Macri per accoglienza

(ANSA) - BUENOS AIRES, 2 MAR - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha ringraziato oggi il presidente argentino, Mauricio Macri, per il modo in cui il suo Paese ha accolto le migliaia di suoi compatrioti costretti all'emigrazione dall'acuta crisi economica e politica a Caracas. "Voglio ringraziare il presidente Macri e tutta l'Argentina per come avete trattato tantissimi venezuelani" ha detto Guaidò al termine di una riunione con Macri a Buenos Aires. Il leader oppositore si è riferito anche al folto gruppo di suoi concittadini che si sono riuniti davanti alla sede del ministero degli Esteri per poterlo salutare: "vedere migliaia di venezuelani sulla Piazza San Martin è veramente commovente, e mostra anche chiaramente chi è che il nostro popolo appoggia".