Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat: operazioni di soccorso bloccate dal maltempo

Il maltempo sta bloccando le operazioni di soccorso di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat da sei giorni. Lo riferisce all’ANSA il capo del clup alpinismo del Pakistan, Karrar Haidri.

«Al momento non è possibile alcuna operazione a causa delle intense nevicate e della scarsa visibilità», ha detto: «E' previsto maltempo per i prossimi due giorni, sarà difficile per gli elicotteri decollare». L’ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo conferma via Twitter le cattive condizioni meteo al campo base.