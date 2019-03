Soccorsi a Nardi rinviati a domani

(ANSA) - AOSTA, 2 MAR - Il maltempo ha bloccato oggi sul Nanga Parbat le operazioni di soccorso agli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da domenica scorsa sull'inaccessibile Sperone Mummery, tra i 5.100 e i 7.000 metri di quota. "Domani mattina le condizioni potrebbero essere migliori e si proverà nuovamente", ha spiegato su twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo. Rimane valido il progetto di trasferire in elicottero dal campo base del K2 il team dell'alpinista basco Alex Txikon che potrebbe effettuare delle ricognizioni con tre potenti droni nella zona in cui si presume possano trovarsi Nardi e Ballard. Fallito ieri, per la troppa neve, il tentativo di Mohammad Ali Satpar e da alcuni altri esperti alpinisti locali di raggiungere a piedi l'ultimo campo di Nardi e Ballard.