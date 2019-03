Attenzione per derby,romanista aggredito

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - E' scattato il piano sicurezza per il derby Lazio-Roma di stasera all'Olimpico. E' massima l'attenzione per il match per evitare il contatto tra le due tifoserie e in particolare tra gruppi isolati, anche alla luce di un'aggressione avvenuta due sere fa in un bar di Casalbertone, alla periferia di Roma, che potrebbe essere ricollegata a rivalità calcistica e far salire la tensione. Giovedì sera un tifoso romanista, sottoposto a Daspo, e' stato aggredito con una mazza da baseball. A quanto ricostruito dalla polizia, era intervenuto per sedare una lite all'esterno. La notizia è stata pubblicata oggi sulle pagine romane del quotidiano Il Messaggero che parla di raid organizzato da laziali. Sono in corso le indagini della Digos per identificare gli aggressori.