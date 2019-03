Croazia: giornalisti in piazza

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 2 MAR - Centinaia di giornalisti croati hanno manifestato oggi a Zagabria per chiedere piena libertà dei media e per denunciare le crescenti pressioni sulla stampa da parte delle autorità, attraverso soprattutto denunce e azioni giudiziarie. Con lo slogan 'Avete sequestrato i media - noi non rinunceremo al giornalismo', i dimostranti - riferisce la stampa locale - hanno attraversato in corteo il centro della capitale, annunciando l'intenzione di consegnare al governo un documento con le loro richieste. Secondo l'Associazione croata dei giornalisti (Hnd), sono oltre 1.160 le azioni civili intentate ai danni dei rappresentanti dell'informazione, che si dicono al tempo stesso sempre più soggetti a censure, pressioni e minacce da parte delle autorità. "Ma il governo sembra ignorare tutto ciò", ha detto Hrvoje Zovko, leader dell'Associazione.