Da lunedì piogge al Nord, ma il clima resta primaverile

Domenica con prevalenza di sole e clima primaverile, lunedì la perturbazione numero due di marzo raggiungerà il Nord, portando un po' di piogge. Nei giorni a seguire il clima resterà primaverile con temperature sopra le medie stagionali. Sono le previsioni di Meteo Expert.

«La prossima settimana sarà caratterizzata da tempo variabile e a tratti instabile sul Nord Italia a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche - spiegano i meteorologi -. Una prima debole perturbazione, la numero due di marzo, è attesa al Nord già nella giornata di lunedì mentre la seconda, più intensa e insistente, dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali a metà settimana probabilmente a partire da giovedì».

«Martedì migliora al Nord, dove il tempo tornerà ad essere soleggiato - prosegue Meteo Expert - Nelle regioni del Centro-Sud nuvolosità variabile e a carattere irregolare, con la possibilità di qualche locale pioggia nelle zone interne del Centro e in Campania. Temperature in rialzo al Nord, in lieve calo sul Centro Italia e in Campania. Venti da deboli a moderati da sud-ovest su mar Ligure e al Centro-Sud. Mercoledì tempo in gran parte soleggiato al Centro-Sud: tornano ad aumentare le nubi sul Nord Italia, più che altro sulle regioni di Nord-Ovest a causa dell’avanguardia di una perturbazione atlantica che nei giorni successivi riporterà le piogge su gran parte del Nord Italia», concludono gli esperti.

