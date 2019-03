Uccise la fidanzata a mani nude. Pena dimezzata perché era in preda a una "tempesta emotiva"

Una "tempesta emotiva" determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche sulla base di questo ragionamento è stata quasi dimezzata in appello la pena a un 57enne, Michele Castaldo,omicida reo confesso di una donna, Olga Matei, con cui aveva una relazione da un mese e che strangolò il 5 ottobre 2016 a Riccione. In primo grado era stato condannato a 30 anni. Davanti alla Corte di assise di appello di Bologna il pg aveva chiesto la conferma della sentenza. Ma i giudici, pur riconoscendo l'aggravante, hanno ridotto la pena a 16 anni, concedendo le attenuanti generiche.

«La sorella di Olga si attendeva giustizia e invece si trova con un’ingiustizia, dopo aver perso la sorella». E’ il commento dell’avvocato Lara Cecchini, difensore di parte civile per Nina Pascal, sorella di Olga Matei, la donna uccisa a Riccione (Rimini) il 5 ottobre 2016.«Non ce lo aspettavamo - continua il legale - dopo una confessione come la sua era impossibile attendersi un verdetto di questo tipo. La mia assistita si attendeva ancora giustizia e se l’attende tutt'oggi. I termini per il ricorso in Cassazione da parte della Procura ci sono».