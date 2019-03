Un turista milanese è morto oggi pomeriggio per una caduta sulla pista nera della ski-area del Mottolino, a Livigno (Sondrio).

Lo sciatore, di 31 anni, non aveva il casco, peraltro non obbligatorio, quando ha perso il controllo degli sci finendo con l'impattare con la neve ed è stato inizialmente soccorso dai poliziotti-sciatori in servizio nel comprensorio sciistico e poi affidato all’èquipe sanitaria dell’eliambulanza del 118.

La vittima dell’incidente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove i medici hanno cercato di salvarlo, ma per i gravi traumi riportati non c'è stato nulla da fare. La Procura di Sondrio, guidata da Claudio Gittardi, ha aperto un’inchiesta.