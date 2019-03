Numerosi taglierini, mazze e martelli sono stati trovati dalla polizia durante le bonifiche scattate prima del derby di ieri sera Lazio-Roma all’esterno dell’Olmpico. Tutto il materiale è stato sequestrato. Durante i servizi di vigilanza pre-partita la polizia in via Capo d’Africa, in zona Colosseo, ha identificato e controllato 24 cittadini inglesi e 4 cittadini tedeschi, giunti nella Capitale per assistere alla partita. I primi, supporter della Roma, erano muniti di regolare biglietto e sono stati scortati allo stadio. I secondi, sostenitori della Lazio e in possesso di valido biglietto, hanno raggiunto autonomamente lo stadio, indirizzati attraverso i flussi della tifoseria biancoceleste

Arrestato ieri sera, durante le fasi di afflusso allo stadio Olimpico, un tifoso romanista per resistenza. A bloccarlo gli agenti della Digos. Il supporter ha lanciato un oggetto contundente verso le forze dell’ordine, schierate su lungotevere Maresciallo Diaz. E’ stato videoripreso dal personale delle polizia scientifica e successivamente individuato all’interno dello stadio grazie alle telecamere presenti e identificato. E’ stato inoltre sottoposto a Daspo per la durata di 4 anni.

Successivamente, all’altezza di via degli Affari Esteri, un poliziotto è stato colpito alla testa da un sasso, riportando una lieve contusione. Sono in corso accertamenti per risalire all’identificazione degli autori. Infine, durante le operazioni di filtraggio nel settore ospiti di viale delle Olimpiadi un supporter giallorosso è stato trovato in possesso di un petardo, nascosto all’interno dei pantaloni. E’ stato sottoposto a Daspo della durata di un anno.