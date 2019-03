(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Sono ancora in corso le operazione per spegnere, anche con mezzi aerei, il vasto incendio che da ieri sera sta interessando la zona boschiva, una ventina di ettari se non di più, sopra i comuni di Carlazzo e San Bartolomeo sul Monte Pidaggia, nel comasco. Da quanto è stato riferito le fiamme sono divampate ieri sera in una zona impervia e non ci sarebbero pericoli per persone ed edifici. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del Fuoco di Como e di Sondrio e le squadre antincendio (sono volontari) della comunità montana, i carabinieri di Menaggio (Como) con i carabinieri per la tutela forestale.