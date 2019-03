Estonia al voto per rinnovo Parlamento

(ANSA) - TALLINN, 3 MAR - Aperti i seggi in Estonia, questa mattina, per il rinnovo del Parlamento. La piccola nazione baltica vede in corsa il primo ministro in carica Juri Ratas e il suo Partito di centro contro l'opposizione di centrodestra rappresentata dal Partito delle Riforme, mentre l'onda populista, rappresentata dal Partito popolare conservatore estone nazionalista e populista, di estrema destra, conosciuto con il suo acronimo EKRE, guadagna sempre più spazio. Al voto di oggi nella piccola repubblica, che fa parte dell'Unione europea e della Nato, partecipa quasi un milione di aventi diritto al voto, chiamati ad eleggere i 101 rappresentanti del Riigikogu, il Parlamento estone, in carica per i prossimi quattro anni. Circa il 26 per cento degli elettori hanno già approfittato dell'opportunità di votare online. L'Estonia è stato il primo Paese al mondo ad adottare il voto elettronico, in uso dal 2005.