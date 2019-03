Incidente, muore comandante Capitaneria

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - E' morto ieri pomeriggio in un incidente stradale il tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, 35 anni, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ha espresso il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno. "Sono profondamente addolorato e scosso per il tragico evento. Giunga alla famiglia dell'ufficiale la commossa vicinanza mia e dell'intera Marina Militare", ha detto l'ammiraglio Girardelli. "Commozione e dolore per l'incidente in cui è morto Pier Francesco Dalle Luche, giovane comandante della Capitaneria di Porto di Santo Stefano. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari", ha scritto in un tweet il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli.