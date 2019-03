Algeria, attesa per decisione Bouteflika

(ANSA) - ALGERI, 3 MAR - Imponenti misure di sicurezza sono state organizzate attorno alla sede del Consiglio Costituzionale algerino in attesa della presentazione della candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika per il suo quinto mandato nelle elezioni del 18 aprile. Il termine per la presentazione scade oggi. Non è chiaro se Bouteflika, che ha compiuto ieri 82 anni ed è costretto su una sedia a rotelle, si recherà di persona al Consiglio Costituzionale. Decine di migliaia di algerini sono scesi in piazza venerdì ad Algeri e nelle principali città del Paese contro la candidatura di Bouteflika.