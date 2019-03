Kandahar, almeno 20 morti per maltempo

(ANSA) - KABUL, 3 MAR - Almeno 20 persone sono morte nelle ultime ore nel sud dell' Afghanistan, colpito da violente piogge e inondazioni che hanno distrutto case e trascinato via automobili. Lo riferisce l''agenzia dell'Onu per il Coordinamento delle azioni umanitarie (Ocha). Ieri notte si sono perse le tracce di almeno 10 persone, tra cui alcuni bambini, nella provincia di Kandahar, e circa duemila abitazioni sarebbero rimaste danneggiate. Secondo il governatorato l'alluvione è la peggiore degli ultimi sette anni in Kandahar, dove sono ancora in corso forti nevicate che ostacolano i soccorsi. Il maltempo è stato particolarmente severo quest'inverno in Afghanistan, con un bilancio complessivo di almeno 50 morti.