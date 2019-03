Algeria, manifestazioni nelle Università

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Centinaia di studenti manifestano nelle Università di Algeri e del Paese contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika per il suo quinto mandato nelle elezioni del 18 aprile. Lo riferiscono gli attivisti via social media. Intanto l'agenzia di Stato, Aps, precisa - citando il Consiglio costituzionale - che non è necessaria la presenza fisica del candidato per depositare la candidatura per le presidenziali.