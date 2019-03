(ANSA-AP) - CAIRO, 3 MAR - Manifestanti stanno marciando in in cortei di protesta in diverse città del Sudan, compresa la capitale Khartoum, nell'ambito di una mobilitazione che va avanti da circa due mesi e mezzo per sollecitare la rimozione del presidente Omar al-Bashir. I dimostranti sfidano così il divieto a manifestare proclamato dallo stesso presidente per i cortei non autorizzati, una misura che prevede maggiori poteri alla Polizia e con la quale Bashir ha anche imposto lo stato di emergenza. La manifestazione di oggi è stata indetta dalla Associazione dei professionisti sudanesi, che raccoglie una serie di gruppi sindacali indipendenti.