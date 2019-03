Netanyahu, bene Gb,fuori legge Hezbollah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu ha lanciato oggi un appello alla comunità internazionale, ''ed in primo luogo ai Paesi europei'', affinchè seguano l'esempio giunto la settimana scorsa dalla Gran Bretagna quando ''ha messo fuori legge Hezbollah e ha qualificato tutte le sue componenti come un'unica organizzazione terroristica''. ''Si tratta di una decisione importante - ha detto Netanyahu durante la seduta odierna del consiglio dei ministri - perchè Hezbollah è un fomentatore di terrorismo e funge inoltre da principale apparato terroristico per conto dell'Iran''. Netanyahu ha poi ribadito ''la determinazione di Israele a lottare contro la presenza militare iraniana in Siria'' nel corso del suo recente incontro a Mosca col presidente Vladimir Putin. Questi, ha aggiunto, ha accolto un invito a visitare Israele. Netanyahu ha infine denunciato i recenti episodi di antisemitismo in Francia.