Battaglia arance Ivrea, c'è Casaleggio

(ANSA) - IVREA (TORINO), 3 MAR - Ha avuto un protagonista d'eccezione la prima giornata della battaglia delle arance, storica rievocazione del carnevale di Ivrea. Sul carro 55 dei falchi del castello, tra gli aranceri, c'era infatti Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. Residente in Canavese, la presenza di Davide Casaleggio alla battaglia delle arance, famosa in tutto il mondo, in realtà non è la prima. Sul carro era iscritto anche Beppe Grillo, ma all'ultimo il comico genovese ha disertato l'appuntamento con la rievocazione della lotta tra il bene e il male, tra i crudeli guardiani del tiranno - gli aranceri che sfilano sui carri - e il popolo ribelle che cammina per strada. Migliaia, anche quest'anno, le persone che hanno raggiunto la cittadina in provincia di Torino. La maggior parte con il berretto frigio in testa, la classica calza rossa calata sul capo. Un segno di rispetto della tradizione, l'unico modo per sperare di non essere bersaglio degli aranceri.