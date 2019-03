(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Entro l'anno sarà pronto il 'Codice rosso', un pacchetto di provvedimenti per assicurare un rapido accesso alla giustizia - entro 72 ore - alle donne che denunciano violenza di genere. Lo ha promesso la ministra della Pa Giulia Bongiorno, che da anni è impegnata insieme a Michelle Hunziker e l'associazione 'Doppia difesa', contro femminicidi, stalkeraggi e abusi vari. Sarà così che Bongiorno 'riscatterà' la morte della sua prima cliente, quando era una giovane avvocatessa a Palermo. Quella donna che si era affidata a lei per ribellarsi alla violenza domestica, venne massacrata dal compagno - ha ricordato la ministra con rabbia e commozione - dopo averlo denunciato mentre era in attesa di essere sentita dal magistrato. Bongiorno annuncia anche un progetto per dare un reddito alle casalinghe che denunciano le violenze del partner.