(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Il summit di Hanoi sul nucleare nordcoreano è stata "un successo": lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton alla Cbs, nonostante il vertice si sia concluso senza alcun accordo. "Non lo considero un fallimento. Lo considero come un successo per il fatto che il presidente ha protetto e promosso gli interessi americani", ha spiegato. "Il presidente è rimasto fedele alla sua idea" di un accordo accettabile, ha proseguito. "Ha rafforzato le sue relazioni con Kim Jong-Un", ha aggiunto. "A meno che non stimiate che un cattivo accordo sarebbe stato meglio che nessun accordo, per me è un successo", ha concluso.