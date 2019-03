Venezuela:Cuba, Usa pensano a intervento

(ANSA) - L'AVANA, 3 MAR - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha ribadito che a suo avviso gli Stati Uniti stanno continuando ad individuare uno stratagemma per giustificare una aggressione in Venezuela. Attraverso il suo account Twitter il capo dello Stato cubano ha invitato la comunità internazionale a denunciare il tentativo di colpo di Stato che gli Usa tramano nei confronti del Paese sudamericano. E' la seconda volta nel giro di una settimana che Díaz-Canel interviene ventilando l'ipotesi di un atto di forza coordinato da Washington ai danni del presidente Nicolás Maduro. Da parte sua l'agenzia di stampa cubana Prensa Latina ha citato Freddy Bernal, nominato dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv, al governo) 'protettore' dello Stato di Tachira in mano all'opposizione, secondo cui "gruppi di mercenari e paramilitari si stanno organizzando nello Stato colombiano del Norte de Santander per intervenire in Venezuela".