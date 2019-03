Luce sul radar, per mezz'ora deviati i voli in arrivo a Malpensa

Una luce apparsa sul radar a sei chilometri a Sud dell’aeroporto di Malpensa ha fatto partire una serie di controlli. Per circa mezz'ora i voli in atterraggio allo scalo milanese sono stati dirottati a Bergamo e a Linate. Poi, scomparsa la luce, la circolazione è ripresa normalmente.

Era un elicottero

Era un elicottero senza piano di volo il velivolo che questa sera ha costretto le autorità aeroportuali a dirottare sette voli in arrivo a Malpensa sugli aeroporti di Linate (Milano), Bergamo e Torino. Lo ha confermato la Questura di Varese. A quanto emerso, a sei chilometri di distanza dalle piste, il mezzo di trasporto il cui pilota per oltre cinquanta minuti non ha risposto alle chiamate della torre di controllo dello scalo varesino, ad un certo punto è sparito dai radar. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.