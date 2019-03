Scritte nazi-fasciste sul duomo di Cremona

I muri perimetrali esterni della cattedrale romanica di Cremona, che con il Torrazzo è uno dei monumenti simbolo della città, sono stati imbrattati da scritte inneggianti al nazismo e al fascismo fatte con lo spray.

In precedenza scritte analoghe erano apparse sui giochi dei bambini presenti nei parchi e sulle pareti delle case. Sotto la Bertazzola le scritte sono state occultate temporaneamente con un telo, in attesa del parere della Soprintendenza, dato che si tratta di un bene tutelato.

Sono già stati acquisiti i video delle telecamere presenti sulla piazza, nel tentativo di individuare i responsabili dell’incursione vandalica. «E' segno anche della mancanza di coraggio nell’esprimere una propria opinione - ha commentato il parroco del Duomo don Alberto Franzini -. In democrazia il confronto e la critica alle persone o alle istituzioni andrebbero fatte seguendo altre strade, non queste, che rivelano omertà e viltà»