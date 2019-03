Macron, prevenire cause antisemitismo

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Mi rammarico per la collera che riparte, i vecchi odi, il razzismo, l'antisemitismo. Sono il sintomo del malessere della nostra civiltà, di fondo è l'odio verso l'altro. Ma se non rispettiamo l'altro le nostre società muoiono. Dobbiamo lottare e prevenire le cause" di questo odio. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.