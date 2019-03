Russia: Fico, superare sanzioni con Ue

(ANSA) - MOSCA, 4 MAR - Va trovata "una via d'uscita alle sanzioni" e "di questo parlerò certamente alla Duma e nel mio incontro con il Presidente Volodin". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista rilasciata a Ria Novosti in occasione della sua visita a Mosca. "Il ragionamento sulle sanzioni - ha precisato però Fico - va fatto come Unione Europea nel suo complesso". Rispondendo a una domanda sul fatto che la Russia è spesso vista e rappresentata in Occidente "come un paese avversario, se non addirittura nemico" Fico ha risposto: "Non credo sia mai corretto parlare di avversari, in nessun contesto. La Russia è un interlocutore storico e fondamentale per l'Italia e per l'Unione Europea, ma è anche un Paese che svolge un ruolo chiave in diversi teatri di crisi e di conflitto nel Nord Africa e in Medioriente".