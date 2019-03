(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Tra il 67 e il 69 per cento di consensi anche se ancora non sono completi i risultati dello scrutinio nel sud Italia: è la percentuale della vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie, secondo i dati ufficiosi del suo comitato. Lo scrutinio è ancora in corso e nel pomeriggio si riunirà la commissione Congresso del Pd per i dati ufficiali. Le percentuali variano, anche se di poco, in base ai candidati: gli ultimi dati, resi noti in nottata da Roberto Giachetti, davano Zingaretti al 66,5%, Martina al 17% e Giachetti 16,5%".