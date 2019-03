(ANSA) - CARACAS, 4 MAR - "Sto tornando a casa": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha confermato oggi il suo ritorno in Venezuela. In un breve messaggio su Twitter, Guaidò ha promesso che torna nel suo paese "per continuare a lavorare per la nostra roadmap e rafforzare la pressione interna che ci permetterà di liberare la nostra patria", chiamando i venezuelani a mobilitarsi in tutto il territorio nazionale.